لضمان الأمن المائي في الحج.. "البوارج العائمة".. قصة سعودية بموسوعة "جينيس"

تُعزز منظومة المياه في السعودية جهودها المتنوعة لضمان أمن الإمداد المائي خلال موسم الحج بأحدث الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه.
وتُعزز البوارجُ العائمة مصادرَ الماء في المملكة، وتواكب الاحتياج المائي، وتدعم سلاسل الإمداد خلال المواسم الكبرى، وهي تعد مفهومًا نوعيًّا مبتكرًا وأسلوبًا متطورًا في تعزيز موارد المياه، سجلته موسوعة الأرقام القياسية جينيس باسم المملكة كأكبر محطة متنقلة لتحلية المياه في العالم.
ثلاث بوارج عائمة يبلغ حجم البارجة الواحدة عشرين ألف متر مكعب تعمل عليها كوادر وطنية عالية التأهيل، تشكل اليوم دعمًا إضافيًّا لسلسلة الإمداد المائي في موسم الحج، بطاقتها الإنتاجية الكلية البالغة مئة وخمسين ألف متر مكعب يومي، بواقع خمسين ألف متر مكعب من المياه يوميًّا لكل محطة.
وتَبرز البوارج العائمة اليوم كواحدة من قصص النجاح السعودية الرائدة والمساهمة في إنجاح موسم حج هذا العام بكل يسر وطمأنينة.