لضمان الأمن المائي في الحج.. "البوارج العائمة".. قصة سعودية بموسوعة "جينيس"

ثلاث بوارج عائمة يبلغ حجم البارجة الواحدة عشرين ألف متر مكعب تعمل عليها كوادر وطنية عالية التأهيل، تشكل اليوم دعمًا إضافيًّا لسلسلة الإمداد المائي في موسم الحج، بطاقتها الإنتاجية الكلية البالغة مئة وخمسين ألف متر مكعب يومي، بواقع خمسين ألف متر مكعب من المياه يوميًّا لكل محطة.