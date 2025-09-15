المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية

وجرى اختيار تاريخ الاحتفال بهذا اليوم تخليدًا لذكرى يوم إنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، الموافق للخامس عشر من سبتمبر لعام 1970م، وهو قرار صادر من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي المهم على المستوى العربي.