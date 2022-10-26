أكثر من 99% نِسَب التوطين في المولات التجارية المغلقة بنجران

وقامت اللجنة بزيارة عدد 182 محلًّا، ووُجد أن أعداد السعوديين بلغت 103 موظفين سعوديين، وعدد العاملات في المحلات التي تم تغطيتها 262 موظفة سعودية. وبلغت أعداد الوافدين العاملين في المحلات التي تم زيارتها وافديْن اثنين فقط من مختلف الجنسيات، وتجاوزت نسبة التوطين في النشاط أكثر من 99%.