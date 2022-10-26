أكثر من 99% نِسَب التوطين في المولات التجارية المغلقة بنجران

نفّذت لجنة التوطين بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية في نشاط المولات التجارية المغلقة؛ لمتابعة قرارات التوطين في النشاط المستهدف.
وقامت اللجنة بزيارة عدد 182 محلًّا، ووُجد أن أعداد السعوديين بلغت 103 موظفين سعوديين، وعدد العاملات في المحلات التي تم تغطيتها 262 موظفة سعودية. وبلغت أعداد الوافدين العاملين في المحلات التي تم زيارتها وافديْن اثنين فقط من مختلف الجنسيات، وتجاوزت نسبة التوطين في النشاط أكثر من 99%.
يُذكر أن نشاط المولات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة 100%، وتم استثناء بعض المهن مثل عمال النظافة والعاملين على صيانة الألعاب داخل المول.