برأسمال أولي 100 مليون دولار ومشاركة الربيعة.. إطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين

وأردف الربيعة أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين سيساعدنا على تحقيق هذا الهدف الإنساني، ونظرًا لما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة، وبسبب محدودية قاعدة المانحين، لا يوجد وقت أفضل من الآن لتقديم طرق مبتكرة لزيادة طرائق التمويل، مفيدًا بأن الدين الإسلامي يحثّ بشدة على الأعمال الخيرية، والزكاة واجبة على جميع المسلمين القادرين، وأن هذا هو أفضل وقت لإنشاء الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، مستدركًا أن نجاح هذا الصندوق يعتمد على مشاركة الشركاء المعتمدين والتمويل القائم على المشاريع مع عملية رصد تتسم بالوضوح والشفافية.