الحدود الشمالية.. "قرية لينة" التاريخية إرثٌ حضاري شامخٌ للجذب السياحي والاستكشاف

ويمرّ بمحاذاة لينة من جهة الغرب درب زبيدة الشهير الذي يمثّل قيمةً تاريخية كبيرة بوصفه طريقًا للحجاج والتجارة في عصور الإسلام القديمة، الممتدة من مدينة الكوفة في العراق مرورًا بشمال المملكة وصولًا إلى مكة المكرّمة، الذي ينتشر على طوله عديد من المواقع والمنشآت الأثرية من الآبار والبرك، فيما تُعد "زبالا" أكبر المواقع الأثرية الباقية على طريق الحج القديم في شمال المملكة -25 كلم جنوب رفحاء- حيث تحتوي على ثلاث برك مياه كبيرة الحجم بعضها باقية إلى الآن وبعضها قد اندثر، كما يوجد في قسمها الجنوبي بقايا حصن زبالا القديم، فيما تقع في الشمال منها برك عظيمة تتمثل بالجميمة والثليما والعمياء والظفيري وفي الجنوب أم العصافير والشيحيات، والحمراء، والعشار والعرايش وغيرها، حيث جرت إعادة ترميم وتأهيل بعضها وتجديد معالمها ومعالجتها في العهد السعودي، كإحياء لهذا الدرب العظيم، إضافة لوجود تعاون سعودي - عراقي لإدراج "درب زبيدة" على لائحة التراث العالمي في "اليونسكو"، كموقع تراث مشترك عابر للحدود.