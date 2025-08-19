وزارة البلديات والإسكان ترفع جاهزية المدن السعودية بتوسعات هندسية في شبكات تصريف الأمطار

تواصل وزارة البلديات والإسكان دورها المحوري في تطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث نفذت أكثر من 454 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار خلال عام 2024، مقابل 291 ألف متر في 2023، بنسبة نمو بلغت 5.8%، ليصل إجمالي ما نفّذته الوزارة منذ انطلاق مشاريعها إلى أكثر من 8 ملايين متر طولي.
وتشير هذه الأرقام إلى توجه استراتيجي يواكب النمو الحضري المتسارع، ويعزز قدرة المدن السعودية على التكيّف مع تحديات الأمطار الموسمية والسيول.
فقد ركّزت الوزارة في توزيع المشاريع على مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لمدن رئيسية مثل جدة التي سجّلت 128 ألف متر طولي، والمنطقة الشرقية بـ71 ألف متر، والرياض بـ44 ألف متر، إضافة إلى مشاريع متفرقة في بقية الأمانات بما يعكس عدالة التوزيع الجغرافي.
المنجزات لم تقتصر على التوسع الكمي، بل شملت أيضًا توسعًا نوعيًا في البنية الهندسية؛ إذ أنجزت الوزارة أكثر من 302 ألف متر من الشبكات الرئيسة و151 ألف متر من الشبكات الفرعية، إلى جانب أكثر من 60 ألف متر من العبارات الصندوقية وآلاف الأمتار من القنوات الخرسانية المفتوحة.
هذه الأرقام تكشف عن نقلة نوعية في جاهزية المدن للتعامل مع التغيرات المناخية، وحماية الأحياء والمرافق الحيوية من مخاطر تجمعات المياه.
وتتكامل هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تجعل من جودة الحياة واستدامة المدن أولوية قصوى. إذ تعمل الوزارة على الجمع بين الحلول الهندسية الحديثة والسياسات التخطيطية العادلة، بما يضمن حماية السكان ويُسهم في خلق بيئة حضرية أكثر أمانًا ومرونة في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.