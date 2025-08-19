وزارة البلديات والإسكان ترفع جاهزية المدن السعودية بتوسعات هندسية في شبكات تصريف الأمطار

المنجزات لم تقتصر على التوسع الكمي، بل شملت أيضًا توسعًا نوعيًا في البنية الهندسية؛ إذ أنجزت الوزارة أكثر من 302 ألف متر من الشبكات الرئيسة و151 ألف متر من الشبكات الفرعية، إلى جانب أكثر من 60 ألف متر من العبارات الصندوقية وآلاف الأمتار من القنوات الخرسانية المفتوحة.