بـ70 مليون دقيقة... منصة فهيم التعليمية تحصد جائزة الملك خالد لشركاء التنمية

وحول استعدادات فهيم لتقديم الدروس لكل المراحل التعلمية عن بعد، أكد سالم أن المنصة تضم نخبة من المعلمين في مختلف التخصصات، لتدريس جميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعي، وتحرص المنصة على مراعاة الفروق الفردية للطلاب، من خلال تقديم التجارب الشخصية، وبلغ عدد الدارسين على المنصة 450 ألف طالب وطالبة، وحوالي 20 ألف معلم ومعلمة، ٧٠% منهم سعوديون، بساعات تعليمية فاقت 70 مليون دقيقة.