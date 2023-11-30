بـ70 مليون دقيقة... منصة فهيم التعليمية تحصد جائزة الملك خالد لشركاء التنمية

حصدت منصة فهيم التعليمية المركز الأول لجائزة الملك خالد فرع شركاء التنمية للعام ٢٠٢٣م، عن مبادرة فهيم للتمكين، والتي تُعنى بتدريس الطلاب ذوي الدخل المحدود والايتام، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات المانحة، مما يضاف الى سجل إنجازات المنصة والتي تعدى ساعات الدراسة فيها 70 مليون دقيقة.
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي سالم خالد بن غانم: إن هذا الفوز يعد تأكيداً لدور المنصة في تقديم خدماتها التنموية للمجتمع السعودي، ويبرز تميزها في تقديم الدروس الخصوصية عن بعد للطلاب، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، عن طريق توفير معلمين ومعلمات، على قدر عالٍ من التأهيل لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق.
وتقدم فهيم خدماتها لأكثر من ٢٥ جهة خيرية لتنمية المستفيدين من خدماتها عبر كوادر مؤهلة للتدريس عن بعد لمختلف المراحل التعليمية، لتكون رافدًا تعليميًا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
وحول استعدادات فهيم لتقديم الدروس لكل المراحل التعلمية عن بعد، أكد سالم أن المنصة تضم نخبة من المعلمين في مختلف التخصصات، لتدريس جميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعي، وتحرص المنصة على مراعاة الفروق الفردية للطلاب، من خلال تقديم التجارب الشخصية، وبلغ عدد الدارسين على المنصة 450 ألف طالب وطالبة، وحوالي 20 ألف معلم ومعلمة، ٧٠% منهم سعوديون، بساعات تعليمية فاقت 70 مليون دقيقة.
يذكر أن جائزة الملك خالد تسعى لتكريم وبناء قدرات المبادرات والأعمال الاجتماعية التي تساهم في تقديم حلول مبتكرة، لتحديات أو قضايا اجتماعية أو اقتصادية بالمملكة من خلال تصميم مبادرات أو برامج ذات أثر اجتماعي مستدام.