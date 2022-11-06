بينها حفظ تحقيق في قضايا تواطؤ في مشاريع حكومية.. "المنافسة" تُصدر عدة قرارات

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي: اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1/ 1/ 1444هـ وحتى 30/ 1/ 1444هـ، استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات.