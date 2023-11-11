وزير الصحة يطلق النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية "امش 30"

أطلق وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم السبت، النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية "امش 30" لعام 2023م، في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة.
جاء ذلك وسط مشاركات واسعة من المواطنين والمقيمين في مدن ومناطق المملكة كافة.
وبدأت فعالية المبادرة في منطقة تجمع الحضور بالمدينة الرقمية، واستقبال المشاركين والترحيب بهم، لتنطلق الفعالية عند 4:30 وحتى 5 مساء، لمدة ثلاثين دقيقة على المسار الدائري المخصص للمشي، تخللتها مجموعة من الأنشطة المصاحبة، بينها أخذ الصور التذكارية.
فيما شهدت مدن ومناطق المملكة كافة، فعاليات ميدانية للمشي 30 دقيقة، في تفاعل لافت مع "امش 30"؛ مما يعطي مؤشرًا قويًّا على نجاح المبادرة في التحفيز على ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا.
وذلك بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مستدام، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان؛ حيث حققت المملكة بالفعل ارتفاعًا في متوسط عمر الفرد وصل إلى 77.6 عامًا.
وتهدف مبادرة "امش 30"، إلى ترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي.
إضافة إلى تسهيل رياضة المشي على المجتمع لـ30 دقيقة يوميًّا، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية؛ إذ أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة حوالى 35%، كما تقي من الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 58%.
يُذكر أن وزارة الصحة، بدأت مبادرة "امش 30" منذ عام 2019.. وجاءت نسخة 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس؛ فيما بلغ عدد المشاركين في السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك من مختلف الشرائح العمرية في مختلف مناطق المملكة.