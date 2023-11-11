وزير الصحة يطلق النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية "امش 30"

وبدأت فعالية المبادرة في منطقة تجمع الحضور بالمدينة الرقمية، واستقبال المشاركين والترحيب بهم، لتنطلق الفعالية عند 4:30 وحتى 5 مساء، لمدة ثلاثين دقيقة على المسار الدائري المخصص للمشي، تخللتها مجموعة من الأنشطة المصاحبة، بينها أخذ الصور التذكارية.