انطلاق مؤتمر جمعية القلب الـ36 بالرياض بمشاركة 506 من القادة والخبراء

في خطوة لافتة، تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس والثلاثين لجمعية القلب السعودية (SHA 36) خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2025م، وذلك بفندق كراون بلازا – المدينة الرقمية بالرياض، تحت شعار "تحكم في قلبك قد العالم"، وبالشعار الدولي “Control the Heart … Lead the World”.
ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب على مستوى المملكة والمنطقة، إذ يُمثل منصة علمية رائدة لتبادل المعارف والابتكارات في طب القلب والرعاية القلبية الوعائية.
وأوضح الدكتور وليد الحبيب، استشاري أمراض القلب والقصور القلبي ورئيس جمعية القلب السعودية، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث الأبحاث والتقنيات في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب مناقشة التطورات في إدارة الرعاية القلبية.
وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف الأطباء واختصاصيي القلب وجراحي القلب وأطباء الباطنة والممارسين الصحيين من التمريض والصيدلة والتصوير الطبي، إضافة إلى الباحثين والمهتمين بالشأن الصحي.
ويشمل المؤتمر محاضرات علمية، جلسات نقاشية، عروضًا بحثية، وورش عمل متخصصة، ضمن سلسلة مؤتمرات سنوية للجمعية تُعنى بالمستجدات والتحديات المستقبلية في طب القلب.
وأكد الحبيب أن إقامة المؤتمر تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ مكانة المملكة الريادية في مجالات الطب والبحث العلمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي.
من جهته، قال الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز العتي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن البرنامج العلمي يتضمن 78 جلسة و275 متحدثًا و231 رئيس جلسة، ليصل عدد المشاركين من قادة الهيئة العلمية إلى 506.
وأضاف أن المؤتمر يقدم 20 ورشة عمل تفاعلية، و7 جلسات تعاون مع جمعيات ومؤسسات دولية، كما يشهد عرض 123 ملخصًا علميًا منها 32 بحثًا شفهيًا و91 ملصقًا علميًا، ويمنح المشاركين 24 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) معتمدة.
وبيّن العتي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر، ومواكبة الأساليب الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض القلب، كما يجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة الأبحاث وتعزيز التعاون الطبي.
ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي مساء الخميس 9 أكتوبر 2025م، في قاعة سلطانة بفندق كراون بلازا – المدينة الرقمية بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الجامعات والكليات الصحية وكبار الشخصيات في القطاع الصحي.