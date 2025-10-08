انطلاق مؤتمر جمعية القلب الـ36 بالرياض بمشاركة 506 من القادة والخبراء

وأضاف أن المؤتمر يقدم 20 ورشة عمل تفاعلية، و7 جلسات تعاون مع جمعيات ومؤسسات دولية، كما يشهد عرض 123 ملخصًا علميًا منها 32 بحثًا شفهيًا و91 ملصقًا علميًا، ويمنح المشاركين 24 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) معتمدة.