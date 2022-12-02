خالد بن سلمان: نعتمد القدرات والإمكانيات والموهبة في اختيار محكّمي مهرجان الإبل

أكد الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بـ"مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7"؛ أن اختيار لجان التحكيم يعتمد على من يجمع بين القدرات والإمكانيات والموهبة.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين الذين درست أوراقهم 300 شخص، وتم اختيار 36 منهم قُسّموا إلى 6 مجموعات يؤدّون الآن اختبارات عملية في الميدان.
وقال في تصريح بمناسبة انطلاق المهرجان وبدء عمليات التحكيم: "نحرص على اكتشاف مواهب الشباب؛ فالذائقة تطورت لدى الجماهير مع الوقت، ولا بد أن نواكب هذا التطور عبر المزج بين أصحاب الخبرات والشباب المتعلم، وهدفنا من خلال التغيير الذي شهدته اللجان هذا العام بنسبة 70% زيادة قاعدة التحكيم وخلق التنافس بين المحكمين وتحقيق العدالة بين المتنافسين".
وأضاف: "لجنة المراقبة" يكمن هدفها في تقييم ومراقبة أداء المحكمين، ولا يتدخلون في القرارات، ولكن يراقبون ويقيمون للحرص على سير عملية التحكيم بالطرق الصحيحة.
وأوضح أنهم يعملون حاليًّا على وضع آلية درجات وتقييم، وهي قيد الدراسة.