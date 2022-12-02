خالد بن سلمان: نعتمد القدرات والإمكانيات والموهبة في اختيار محكّمي مهرجان الإبل

وقال في تصريح بمناسبة انطلاق المهرجان وبدء عمليات التحكيم: "نحرص على اكتشاف مواهب الشباب؛ فالذائقة تطورت لدى الجماهير مع الوقت، ولا بد أن نواكب هذا التطور عبر المزج بين أصحاب الخبرات والشباب المتعلم، وهدفنا من خلال التغيير الذي شهدته اللجان هذا العام بنسبة 70% زيادة قاعدة التحكيم وخلق التنافس بين المحكمين وتحقيق العدالة بين المتنافسين".