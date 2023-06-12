أمير نجران يزور شرورة ويستقبل الأهالي ويوجِّه بإنجاز معاملاتهم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاطلاع على أحوال المواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على كل ما من شأنه النهوض بتنمية المحافظة والمراكز التابعة لها، وتطويرها.