أمير نجران يزور شرورة ويستقبل الأهالي ويوجِّه بإنجاز معاملاتهم

زار الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، محافظة شرورة، واستقبل المواطنين بحضور المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي.
وأكد أمير نجران خلال استقباله المواطنين أن إمارة المنطقة، وجميع المحافظات والمراكز والإدارات، مُسخَّرة لخدمة المواطن، والوقوف على أحواله، وتلبية احتياجاته، وتأمين سبل العيش الكريم له.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاطلاع على أحوال المواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على كل ما من شأنه النهوض بتنمية المحافظة والمراكز التابعة لها، وتطويرها.
ووجّه أمير المنطقة المسؤولين بمحافظة شرورة بإنجاز معاملات المواطنين، وتلبية طلباتهم.
فيما عبَّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على زيارته محافظة شرورة، وتفقُّد أحوالهم، وتلمُّس احتياجاتهم عن قرب، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره.