الرياض تحت عباءة الشتاء… غيوم ماطرة ودراسة عن بُعد وإرشادات للسلامة

تزيّنت العاصمة الرياض بأجواء شتوية لافتة، بعدما شهدت منذ مساء أمس هطولات مطرية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، رسمت مشهدًا مغايرًا في سماء المدينة التي بدت ملبّدة بالغيوم، وسط انخفاض في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح.
وكان قد أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، قد تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.
وبناءً على التقارير الجوية، كان قد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى “عن بُعد” اليوم الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة “مدرستي” والمنصات التعليمية المعتمدة، حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي التعليم في ظل الحالة الجوية.
كما رفعت أمانة منطقة الرياض جاهزيتها واستعدادها لموسم الأمطار هذا العام، بمشاركة 9053 عنصرًا بشريًا من مهندسين ومراقبين وفنيين وعمالة ميدانية، مدعومين بـ 2123 معدة وآلية متخصصة موزعة على أحياء المدينة ومحاورها الحيوية، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المدينة وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وتواصل الأجواء الشتوية حضورها في العاصمة، حيث يخيّم الغيم على السماء، وتضفي الأمطار طابعًا خاصًا على شوارع الرياض، في مشهد يعكس تقلبات الطقس الموسمية، وسط دعوات بالالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مواقع تجمعات المياه ومجاري السيول.