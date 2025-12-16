الرياض تحت عباءة الشتاء… غيوم ماطرة ودراسة عن بُعد وإرشادات للسلامة

وكان قد أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، قد تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.