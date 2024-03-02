"ألعاب الخفة والخدع" تشعل مسرح مهرجان شتاء درب زبيدة بقرية لينة

وتحتاج هذه الألعاب إلى تعلم وتدريب مستمرّ للوصول إلى الخفّة المطلوبة في الأداء، وطريقة تعلمها تكون عن طريق الكتب والفيديوهات، وليس لها علاقة بالسحر، بل هي فن من فنون الذكاء.