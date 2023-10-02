"قاسم" بـ"كتاب الرياض": المَشاهد المزيفة تقتل الفيلم الوثائقي.. و"الضبعان": وثائقيات الطبيعة هي الأصدق

وأوضح "قاسم" أن جماليات الأفلام الوثائقية تنبع من الفن نفسه، ومن الحرص على اختيار الشخصيات التي تجسد الفيلم؛ وهذا يُعد تحديًا كبيرًا لصنّاعها، مضيفًا أن المونتاج يلعب دورًا مهمًا في إظهار جماليات الفيلم بكامل تفاصيله.