الضمان الصحي يوضح حقوق المستفيدين ويؤكد شمولية الرعاية للعمالة المنزلية عند تجاوز أربعة

أكد مجلس الضمان الصحي أهمية اطلاع المستفيدين على حقوقهم بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجون إليها، موضحًا أن أنظمة التأمين تغطي العمالة المنزلية في حال تجاوز عددهم أربعة، وذلك ضمن حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق صحة متكاملة واهتمام دائم.
وتشمل التغطية التأمينية تكاليف التنويم بالمستشفيات، والنقل الإسعافي للحالات الطارئة فقط حتى 500 ريال داخل وخارج المملكة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والأشعة، والأدوية بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
كما تغطي الوثيقة الحالات الطارئة بنسبة مشاركة تصل إلى 5% أو 200 ريال، وأيضًا إعادة صرف الأدوية المزمنة بحد أقصى 30 يومًا.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار دوره لضمان حصول جميع المستفيدين على الرعاية الصحية العادلة والمتكاملة، بما يعزز من الصحة العامة ويحقق مبدأ الوقاية قبل العلاج.