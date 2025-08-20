الضمان الصحي يوضح حقوق المستفيدين ويؤكد شمولية الرعاية للعمالة المنزلية عند تجاوز أربعة

أكد مجلس الضمان الصحي أهمية اطلاع المستفيدين على حقوقهم بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجون إليها، موضحًا أن أنظمة التأمين تغطي العمالة المنزلية في حال تجاوز عددهم أربعة، وذلك ضمن حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق صحة متكاملة واهتمام دائم.