لجنة الجبيل للطوارئ: مباشرة 9 حوادث صناعية وتنفيذ 24 تجربة فرضية

وفي نهاية الاجتماع؛ ناقش أعضاء الجمعية العمومية عدداً من المقترحات التطويرية، شملت تعميم نقاط القوة والضعف التي ترصدها جماعة في التجارب الفرضية على الشركات الأعضاء كافة للاستفادة منها، إضافة إلى أتمتة بعض عمليات التقييم للفرضيات وعمليات التدريب والعمل على تسريع الاستجابة للحوادث الصناعية من خلال تطوير أجهزة الاتصالات وتنفيذ مزيدٍ من ورش العمل الفنية بين الأعضاء والعمل على تكريم الشركات ذات الممارسات المتميزة في مجال السلامة.