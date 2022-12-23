لجنة الجبيل للطوارئ: مباشرة 9 حوادث صناعية وتنفيذ 24 تجربة فرضية

عقدت لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة"، صباح أمس الخميس، بمدينة الجبيل الصناعية، جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء اللجنة كافة من مختلف الجهات الأمنية والشركات الصناعية بالجبيل ورأس الخير، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
واطلع أعضاء الجمعية العمومية على أهم البرامج والمنجزات التي حقّقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، كما تمّ استعراض التقرير المالي للجنة لعام 2022 والتصوّر المعتمد للميزانية التقديرية للعام المقبل 2023.
وكان اجتماع اللجنة العمومية قد بدأ بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين إلى "جماعة" ممثلين في معمل غاز أبو علي التابع لأرامكو السعودية، وشركة مصادر كيماويات الطاقة والشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية.
واستعرضت لجنة التدقيق المالي نتائج عمليات المراقبة المالية والفحص مثمنة جهود القائمين على اللجنة وحرصهم على تطبيق اللوائح والأنظمة.
وقدّم رؤساء اللجان الفرعية في "جماعة" تقريراً عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2022، حيث تمّت مباشرة 9 حوادث صناعية وتنفيذ 24 تجربة فرضية للتأكّد من جاهزية الشركات الصناعية الأعضاء في الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة وإخماد الحرائق الصناعية والبتروكيماوية.
وتم تنفيذ عديد من الدورات التدريبية في السلامة وأنظمة إدارة الحوادث لأكثر من 79 متدرباً من مختلف الشركات في الجبيل الصناعية.
عقب ذلك، انتخب أعضاء الجمعية العمومية رئيساً للجنة خلال الدورة الجديدة، كما تمّ انتخاب رؤساء اللجان الفرعية
وفي نهاية الاجتماع؛ ناقش أعضاء الجمعية العمومية عدداً من المقترحات التطويرية، شملت تعميم نقاط القوة والضعف التي ترصدها جماعة في التجارب الفرضية على الشركات الأعضاء كافة للاستفادة منها، إضافة إلى أتمتة بعض عمليات التقييم للفرضيات وعمليات التدريب والعمل على تسريع الاستجابة للحوادث الصناعية من خلال تطوير أجهزة الاتصالات وتنفيذ مزيدٍ من ورش العمل الفنية بين الأعضاء والعمل على تكريم الشركات ذات الممارسات المتميزة في مجال السلامة.