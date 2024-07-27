"الخريف" يبحث مع "فالي" و"بوترباس" البرازيليتين تعزيز الاستثمارات في التعدين والصناعة

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة "فالي" خلال الاجتماع، بالتطوّر والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات ومشروعاتها التنموية العملاقة التي تعدّ مثار إعجاب العالم، كما نوّه إلى الجهود الواضحة والمبادرات النوعية في تطوير قطاع التعدين السعودي، لافتًا في الوقت ذاته إلى الدعم الكبير والمساندة التي لقيتها الشركة عند استثمارها في المملكة؛ حيث تمّ تسهيل ممارستها للأعمال، وبخاصة عند إنشائها مشروع تكوير الحديد برأس الخير في المنطقة الشرقية، مقدمًا الدعوة لوفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة المناجم التابعة للشركة في مدينة "كاراجاس" والاطلاع على أفضل التجارب التعدينية.