احتفاءً باليوم العالمي للمستهلك.. "التجارة" تنظم 16 معرضاً توعوياً بكافة المناطق

وقدمت الوزارة في تلك المعارض فصول دليل حقوق المستهلك، ووزعت النسخ التوعوية لدليل حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وقطاع التجارة الإلكترونية، والذهب والمجوهرات، والسلع التموينية، والسلع المعمرة، والاستبدال والاسترجاع، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات الزوار حول حقوق المستهلك.