رئيس باكستان يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

وأبدى الرئيس الباكستاني إعجابه بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقال: "أنا مسرور جدًّا، وأعجز عن وصف سعادتي بهذه الزيارة. واطلعت على أخبار المعرض على الإنترنت فتواصلت مع منسوبي سفارة السعودية، وأبلغتهم برغبتي في زيارة هذا المعرض. حجم المادة العلمية كبير لدرجة أن بقائي في المعرض يومًا أو شهرًا لا يفي بالغرض. كما تتشرف وتسعد دولة باكستان باستضافة معرض السيرة النبوية".