رئيس باكستان يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

زار أمس الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، المقر الرئيسي للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة بإشراف رابطة العالم الإسلامي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.
وتجول الرئيس في أجنحة المتحف، وشاهد عددًا من العروض التقنية، والشاشات التفاعلية، والمجسمات الحضارية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، واطلع على جماليات السيرة الشريفة وآداب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه، وتفصيلات حياته، وجمال رسالته، وأنها رسالة العدل والسلام والتعايش.
كما سعد بقسم السينما المشتمل على أفلام وعروض عن السيرة النبوية الشريفة، ومشاهدة فيلم موجز عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما اطلع على قسم الإصدارات العلمية في السيرة النبوية، التي تزيد على 200 إصدار بلغات عالمية متنوعة.
ويعد المتحف المقر الرئيسي لمتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وسيتم إقامة فروع له في عدد من البلدان الإسلامية العالمية، وتدشينه وإنشاؤه في عدد من الدول الإسلامية وغيرها، مزودًا بأحدث التقنيات وأبدع الأساليب التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية كأنه يرى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكأنه معه.
وأبدى الرئيس الباكستاني إعجابه بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقال: "أنا مسرور جدًّا، وأعجز عن وصف سعادتي بهذه الزيارة. واطلعت على أخبار المعرض على الإنترنت فتواصلت مع منسوبي سفارة السعودية، وأبلغتهم برغبتي في زيارة هذا المعرض. حجم المادة العلمية كبير لدرجة أن بقائي في المعرض يومًا أو شهرًا لا يفي بالغرض. كما تتشرف وتسعد دولة باكستان باستضافة معرض السيرة النبوية".
وقدّم الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، شكره لجميع القائمين على هذا العمل العظيم، وفي مقدمتهم حكومة المملكة العربية السعودية، ورابطة العالم الإسلامي، على الحرص والاهتمام المباشر من معالي أمينها الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لافتتاح فرع المعرض في دولة باكستان قريبًا، وقال: "كما نسعى لأي تعاون في سبيل تعجيل إجراءات افتتاح فرع باكستان".