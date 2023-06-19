بكوادر سعودية شابة.. إطلاق مركز اتصال لحجاج إفريقيا غير العربية

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه، أن إطلاق المركز؛ يأتي مواكبة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، والداعية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته للحجاج من خلال كوادر سعودية شابة باللغات الإنجليزية والفرنسية والهوسا، ويعمل على مدار الساعة عبر رقم تواصل مدون على سوار الحاج وبطاقته التعريفية، وفي حال ورود بلاغ من الحاج أو أي متصل آخر يتم تدوين رقم الحاج أو جواز سفره، ومخاطبته باللغة التي يجيدها، والتعرف على الحالة ومعالجتها بشكل سريع من خلال فِرَق ميدانية؛ فإن كان تائهًا يتم إيصاله لمركز الخدمة المكلف بخدمته، أو مريضًا فيتم نقله لأقرب مستشفى، والتنسيق مع القطاعات لمعالجة الحالة.