نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رأس صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في الرياض، اليوم؛ أعمالَ القمة السعودية ودول الكاريكوم.
وقد التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الفخامة والدولة قادة ورؤساء الدول المشاركة.
ويضمّ الوفدُ الرسمي: الأميرَ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرَ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة أحمد الخطيب.