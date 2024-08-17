"أكام" تبدأ تدوير 4 ملايين طن من مخلفات محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أعلنت شركة أكام، المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، تنفيذ مشروع التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سرك والهيئة، التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال الاستدامة البيئية.
وقد نتج من هذا التعاون جمع أكثر من 4 ملايين كجم من مخلفات الهدم والبناء من مواقع متعددة تابعة لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تم نقلها إلى منشآت شركة أكام لإعادة التدوير، وخضعت لعمليات فرز ومعالجة دقيقة، تهدف إلى تحويلها إلى مواد بناء أولية قابلة للاستخدام.
وقال الرئيس التنفيذي لــ"أكام"، المهندس عبدالرحمن المانع: إن هذا المشروع يعكس التزام "سرك" بتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، وهو ما يعد جزءًا من قيمنا الأساسية. كما أن هذا التعاون الاستراتيجي بين سرك ممثلة في شركة أكام، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، يمثِّل نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تدعم التنمية المستدامة في السعودية.