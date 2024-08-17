"أكام" تبدأ تدوير 4 ملايين طن من مخلفات محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وقال الرئيس التنفيذي لــ"أكام"، المهندس عبدالرحمن المانع: إن هذا المشروع يعكس التزام "سرك" بتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، وهو ما يعد جزءًا من قيمنا الأساسية. كما أن هذا التعاون الاستراتيجي بين سرك ممثلة في شركة أكام، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، يمثِّل نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تدعم التنمية المستدامة في السعودية.