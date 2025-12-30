السعودية في اليمن.. دعم مؤسسات الدولة في مواجهة الفوضى

وتنطلق المقاربة السعودية من رؤية استراتيجية تقوم على نقل اليمن من مرحلة إدارة الصراع إلى بناء السلام، ومن منطق السلاح إلى منطق المؤسسات، انطلاقًا من قناعة بأن أي تفاهمات خارج إطار الدولة لن تُنتج سوى أزمات مؤجلة تعيد البلاد إلى مربع الفوضى.