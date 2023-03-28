للمرة الثانية.. "يلو" راعيًا رئيسيًّا لبرنامج إفطار صائم للحدّ من حوادث الطرقات تحت مظلّة يلو العطاء

تواصل حملة "إفطار صائم 2023" أعمالها لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة، والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، برعاية رئيسية من شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، في شهر رمضان المبارك للسنة الثانية، مؤكدة ريادتها الدائمة للمسؤولية الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار لقائدي السيارات؛ حيث يعتبر وقت قبيل الإفطار من أكثر الأوقات تسجيلًا للحوادث المرورية من أجل اللحاق بوجبة الإفطار، والتي أصبحت "يلو" توفرها من منطلقات مسؤوليتها الاجتماعية، وتحت مظلة حملتها "يلو العطاء".