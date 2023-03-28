للمرة الثانية.. "يلو" راعيًا رئيسيًّا لبرنامج إفطار صائم للحدّ من حوادث الطرقات تحت مظلّة يلو العطاء

تواصل حملة "إفطار صائم 2023" أعمالها لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة، والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، برعاية رئيسية من شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، في شهر رمضان المبارك للسنة الثانية، مؤكدة ريادتها الدائمة للمسؤولية الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار لقائدي السيارات؛ حيث يعتبر وقت قبيل الإفطار من أكثر الأوقات تسجيلًا للحوادث المرورية من أجل اللحاق بوجبة الإفطار، والتي أصبحت "يلو" توفرها من منطلقات مسؤوليتها الاجتماعية، وتحت مظلة حملتها "يلو العطاء".
وينفّذ البرامج أكثر من 350 محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز، خاصة أمور السلامة، مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
واستطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، أ. إبراهيم المعطش؛ أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان من سنوات؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات، وعلى الطرق، قبيل وقت الأذان.
وقدم المعطش شكره لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل كبير في هذا الشهر؛ من خلال دعم هذه المبادرة؛ حيث أسهمت الشراكة معهم في الخروج بالمبادرة بشكل مميز، وتأكيد ريادتهم في هذا المجال تماشيًا مع رؤية 2030 التي تحثّ على تفعيل هذا الجانب للشركات والمؤسسات.
يشار إلى أن يلو لديها أكثر من 86 فرعًا تغطّي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وشراكات استراتيجية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
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