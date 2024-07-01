أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

وفي بداية الاستقبال، رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.