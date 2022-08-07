فريق طبي بـ"تخصصي الطائف" يُنهي معاناة مريض مع ورم في يده

أجرى الفريق الجراحي بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف عملية جراحية لمقيم كان يعاني منذ ما يزيد على عام من صعوبة بالحركة في يده اليمنى.
وقد كشفت الفحوصات السريرية والإشعاعية ونتائج الخزعة وجود ورم بحجم كبير بالساعد الأيمن بلغ حجمه 9 سم * 6 سم * 13 سم، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية استئصال للورم تكللت ولله الحمد بالنجاح.
من جانبه، أوضح لـ"سبق" المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان، أنهُ أجريت للمريض فحوصات ومتابعة طبية بعد العملية؛ للتأكد من حالته الصحية ومدى التحسن في حركة يده التي أصبح يقوم بتحريكها بشكلٍ أفضل وأحسن من قبل.