فريق طبي بـ"تخصصي الطائف" يُنهي معاناة مريض مع ورم في يده

من جانبه، أوضح لـ"سبق" المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان، أنهُ أجريت للمريض فحوصات ومتابعة طبية بعد العملية؛ للتأكد من حالته الصحية ومدى التحسن في حركة يده التي أصبح يقوم بتحريكها بشكلٍ أفضل وأحسن من قبل.