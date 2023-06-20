نُفِّذ منها 700.. كيف أسهمت الإصلاحات في تحقيق المملكة المرتبة 17 بتقرير التنافسية العالمية؟

ومما يضاعف من قيمة إنجاز تقرير التنافسية العالمية، أن احتلال المملكة للمركز الـ 17 عالمياً أتى بين 64 دولة يقيس التقرير تنافسيتها، كما أن المملكة تقدمت في تقرير هذا العام 7 مراتب دفعة واحدة، وسبقت دول ذات اقتصاديات متقدمة من بينها ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا والصين، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أنها حلت للمرة الأولى في المركز الثالث بالنسبة لترتيب دول مجموعة العشرين في التقرير، وكل هذه الأبعاد للإنجاز تبرهن على ما يتحلى به اقتصاد المملكة حالياً من قوة ومتانة وتنافسية دولية.