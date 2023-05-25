الانضباط المدرسي.. 4 توصيات يقرّها "مجلس تعليم عسير" في جلسته الـ46

أقرّ المجلس التعليمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في جلسته السادسة والأربعين من الدورة الرابعة والعشرين للعام الحالي، عددًا من التوصيات التي تسهم في تجويد العملية التعليمية والاستثمار الأمثل للقيادات، بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة.
واستعرض أمين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد ناصر، في بداية اللقاء، أبرز نتائج وتوصيات الجلسة السابقة، فيما أوضح مدير عام التعليم في المنطقة ورئيس المجلس الدكتور أحمد العُمري، أنه جرى بحث عدد من المحاور المهمة وإقرار أربع توصيات؛ أبرزها: "التعزيز من الأدوار التكاملية بين البيت والمدرسة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي ويحقق الانضباط المدرسي المنشود، والعناية بالبرامج التدريبية المعززة لمهارات القراءة بالمعنى، والاستفادة من أوراق العمل المقدمة بهذا الشأن لدعم بناء الحقائب التدريبية للمعلمين والمعلمات، وتنمية مهارات البحث والابتكار لدى الطلاب والطالبات لرفع كفاءة المخرجات والحصول على فرص متعددة في سوق العمل، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في مجال الموهوبين لدعم إدارة الموهوبين فيما تقدمه من برامج.
وشهد اللقاء تقديم أربع أوراق عمل تضمنت "تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز قيمة الانضباط المدرسي"، قدّمها مدير مكتب التعليم بشمال أبها ياسر القاسمي، فيما تناولت مشرفة رئيسة قسم البحوث والدراسات بإدارة التخطيط والتطوير الدكتورة عزة الغامدي في ورقتها "طلابنا.. من القراءة بالمعنى حتى التعلم ذو المعنى"، والأدوار المهمة لكل من الطلبة والمؤسسة للارتقاء بأداء الطلبة في المنافسات المحلية والدولية، واستعرض مدير إدارة التدريب والابتعاث عبدالله آل مداوي "اقتصاديات التعليم والاستدامة"، كما قدّم مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض ورقة بعنوان "التكامل في رعاية الطلاب الموهوبين".
يُذكر أن مجلس الإدارة التعليمي يضم سبعة وثلاثين عضوًا من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب، وعددًا من المعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، وتشرف عليه أمانة التعليم بتعليم المنطقة.