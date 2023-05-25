الانضباط المدرسي.. 4 توصيات يقرّها "مجلس تعليم عسير" في جلسته الـ46

واستعرض أمين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد ناصر، في بداية اللقاء، أبرز نتائج وتوصيات الجلسة السابقة، فيما أوضح مدير عام التعليم في المنطقة ورئيس المجلس الدكتور أحمد العُمري، أنه جرى بحث عدد من المحاور المهمة وإقرار أربع توصيات؛ أبرزها: "التعزيز من الأدوار التكاملية بين البيت والمدرسة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي ويحقق الانضباط المدرسي المنشود، والعناية بالبرامج التدريبية المعززة لمهارات القراءة بالمعنى، والاستفادة من أوراق العمل المقدمة بهذا الشأن لدعم بناء الحقائب التدريبية للمعلمين والمعلمات، وتنمية مهارات البحث والابتكار لدى الطلاب والطالبات لرفع كفاءة المخرجات والحصول على فرص متعددة في سوق العمل، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في مجال الموهوبين لدعم إدارة الموهوبين فيما تقدمه من برامج.