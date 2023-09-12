سعودي ينحت بوابة العلا وجبل الفيل على رأس قلم رصاص.. ويحلم بدخول موسوعة جينيس

وأمضى النحات ريان أبو راسين نحو شهرين وهو يقوم بنحت "بوابة العلا" على مساحة تقل عن 1 سنتيمتر مربع، إلى جانب 12 عملاً فنيًّا، جسدت عشقه لهذا النوع من الفن، الذي يمضي فيه ساعات طويلة يوميًّا عبر استخدام المجهر، وأدوات النحت الصغيرة؛ لينتج أجمل المنحوتات، منها شعار مهرجان شتاء جازان، وأعمال أخرى متناهية الصغر عن الحياة الاجتماعية، التي يتاح للزوار رؤيتها والتدقيق في تفاصيلها الفنية عبر عدسات مكبرة.