رئيس جمهورية أذربيجان يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في العاصمة باكو.
ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لجمهورية أذربيجان حكومة وشعبًا دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.