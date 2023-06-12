محليات

القطيف.. القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو"

القطيف.. القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو"
واس
واس

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
القطيف
مادة الشبو المخدرة
شرطة القطيف

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