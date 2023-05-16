معهد أبحاث الطوارئ الأمريكي يجدد اعتماد قسم الهندسة الطبية بـ "تخصصي جدة"

جُدد اعتماد قسم الهندسة الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة من قبل معهد رعاية أبحاث الطوارئ الأمريكي (ECRI) لثلاث سنوات إضافية، ليكون ضمن ستة مستشفيات على مستوى المملكة تحوز هذا الاعتماد منذ العام 2019، والذي يعد الأرفع في مجال الهندسة الطبية عالمياً.
ويتطلب الحصول على اعتماد المعهد اجتياز 154 معيارا في دورة حياة الجهاز الطبي من مرحلة التخطيط لشرائها وحتى إحلالها بأجهزة طبية جديدة، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات والمعايير التي تضمن سلامة المرضى، وتحقيق معدلات أداء عالية، وتجنب مشاكل التشغيل، خدمة المجتمع بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.
ويعتبر معهد رعاية أبحاث الطوارئ الأمريكي، الأكبر تأثيراً على مستوى العالم في أبحاث الطوارئ ودراسات الهندسة الطبية وسلامة المرضى، وبلاغات السلامة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تصنف كمنظمة غير ربحية، تعمل على تحسين سلامة وجودة وفعالية تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ويرتبط بها أكثر من 5 آلاف عضو حول العالم.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 ضمن قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).