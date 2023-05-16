معهد أبحاث الطوارئ الأمريكي يجدد اعتماد قسم الهندسة الطبية بـ "تخصصي جدة"

ويعتبر معهد رعاية أبحاث الطوارئ الأمريكي، الأكبر تأثيراً على مستوى العالم في أبحاث الطوارئ ودراسات الهندسة الطبية وسلامة المرضى، وبلاغات السلامة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تصنف كمنظمة غير ربحية، تعمل على تحسين سلامة وجودة وفعالية تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ويرتبط بها أكثر من 5 آلاف عضو حول العالم.