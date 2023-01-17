"أسواق التميمي" تعين رئيساً تنفيذياً جديداً مطلع العام الحالي

وبهذه المناسبة، أثنى العضو المنتدب "لأسواق التميمي" عبد العزيز التميمي على إنجازات الرئيس التنفيذي الجديد بوبي راجيندران التي أهلته لتولي هذا المنصب، حيث شغل "راجيندران" مناصب قيادية وتنفيذيه هامة منذ انضمامه "لأسواق التميمي" في العام 2014م، إذ تدرج من كونه نائب رئيس الشؤون المالية والإدارية إلى مدير عام الشركة قبل أن يُمنح منصبه الجديد، لتشهد "أسواق التميمي" خلال سنوات عمله خطوات بارزة تمثلت في زيادة حصصها السوقية وتوسيع نطاق استثماراتها وتعاونها مع موردين محليين وعالميين، حيث سجل "راجيندران" رقماً قياسياً في زيادة المبيعات لتنمو منذ انضمامه بنسبة 49%، علاوة على توسعة قاعدة العملاء بنسبة 28.9%.