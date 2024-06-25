جامعة طيبة تعلن عن فتح باب القبول للطلبة الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب القبول لاستقبال الطلاب الموهبين والمتفوفقين من جميع مناطق المملكة للدراسة بالجامعة عبر القبول المباشر وغير المشروط.
وأوضحت الجامعة أنها تهدف من خلال توفير 200 مقعد إلى استقطاب ورعاية طلاب وطالبات الثانوية العامة الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة الراغبين بالالتحاق بها، من خلال توفير مسارين؛ مسار الأولمبياد ومسار الموهبة الخاصة.
وتسعى الجامعة من خلال الفرصة المتاحة إلى التسريع الأكاديمي وتقليل سنوات الدراسة الجامعية للطلاب الموهوبين من خلال معادلة المقررات الدراسية قبل الالتحاق بالجامعة حسب المعايير الأكاديمية المتبعة.
وبينت الجامعة أن من المميزات المقدمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين المقبولين، أولوية المشاركة في الأندية والمسابقات وفي حضور المؤتمرات العلمية والزيارات الدولية وتقديم فرص عمل واعدة في ريادة أعمال بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق والاطلاع على مزيد من التفاصيل، إلى زيارة حسابات الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.