جامعة طيبة تعلن عن فتح باب القبول للطلبة الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة

وبينت الجامعة أن من المميزات المقدمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين المقبولين، أولوية المشاركة في الأندية والمسابقات وفي حضور المؤتمرات العلمية والزيارات الدولية وتقديم فرص عمل واعدة في ريادة أعمال بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية.