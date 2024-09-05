شاهد.. "أمانة الطائف" تطلق فعاليات "طائف الخير" في "عالمي" العمل الخيري

وتم خلال الفعاليات المقامة تكريم حراس الأمن بهذه المناسبة، وتكريم عمال النظافة ضمن جهود تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع، وتحويل العمل الخيري إلى ثقافة وسلوك راسخ في المجتمعات، وجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات إنسانية، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية، وتشجيع أفرادها على العطاء والبذل، ودعم الترابط الاجتماعي بين الناس، ولقيت هذه البادرة استحسان الحضور.