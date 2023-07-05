هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية توثق إقامة النسر الأسمر بأرضها

وتتركز جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على تحقيق التوازن البيئي المستدام؛ عبر حماية التنوع الحيوي وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض؛ إذ حرصت الهيئة على تجنّب اختفاء نوع مميز من الطيور وهو "النسر الأسمر" داخل حدود المحمية في المملكة العربية السعودية؛ لما له من إيجابيات في حفظ التوازن البيئي وحماية الطبيعة؛ إذ يساعد على نظافة وسلامة النظام البيئي ويلعب دورًا كبيرًا في منع انتشار الأمراض والعدوى الناتجة من الحيوانات النافقة، حيث أطلقت مبادرات خاصة لحمايته من خلال تهيئة بيئة حاضنة لأزواج "النسر الأسمر" تضمن وجودها وتكاثرها بشكل مستمر؛ عبر تفعيل برامج حماية دائمة للمواقع؛ منها برامج الرصد والمراقبة والتقييم على المواقع والأفراد بواسطة الأقمار الصناعية؛ لتتبع ومراقبة حجم وسلوك المجتمع ومناطق التغذية والانتشار، والعمل على حمايتها من الأخطار المهددة لها كالصيد، التصادم، التسمم الثانوي، والتكهرب.