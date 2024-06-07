أمانة الطائف تُتيح تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى

أتاحت أمانة الطائف خدمة إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رفع مستوى جودة خدمات القطاع، وزيادة نسبة رضا العملاء، واستجابةً لاحتياجات فترة موسم الأضاحي 1445هـ.
وتتيح الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية ممَّن يمتلكون رخصة نشاط تجاري من نوع مطعم أو مطبخ، إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الفترة من غرة شهر ذي القعدة حتى الخامس من شهر ذي الحجة، وفق اشتراطات محددة؛ ليتمكنوا من تقديم خدمات الذبح، والسلخ للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
ووفق اشتراطات محددة؛ يحتاج أصحاب المطاعم والمطابخ للحصول على التصريح المجاني، إلى وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام في المطعم والمطبخ، والالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدُّس الذبائح في المطعم، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار.
وحرصت الوزارة على سلامة المستفيدين من خلال إلزام المنشأة بإصدار شهادات صحية لجميع العاملين، والتعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، وضرورة التعاقد مع شركة خاصة معتمدة؛ لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ.
يُذكر أنه يمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ إصدار "تصريح ذبح الأضاحي" إلكترونيًّا، وتقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4bY8n7x