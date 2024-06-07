أمانة الطائف تُتيح تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى

ووفق اشتراطات محددة؛ يحتاج أصحاب المطاعم والمطابخ للحصول على التصريح المجاني، إلى وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام في المطعم والمطبخ، والالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدُّس الذبائح في المطعم، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار.