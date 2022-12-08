برئاسة المملكة.. اجتماع رفيع المستوى في نيويورك لمجموعة المانحين لدعم "الأوتشا"

وحول ميزانية الأوتشا 2023م، تحدّثت جولي بلينجز عن بعض الإجراءات التي قام بها المكتب، وأشارت إلى أن الأوتشا تقوم بتقييم مستمر لمكاتبها حول العالم ومعرفة الاحتياج المالي اللازم في حال الارتفاع أو الاكتفاء، أو حتى تخفيض الدعم في حال تحسن الوضع الإنساني، وتحويله إلى مكاتب أخرى لتلبية الاحتياجات الزائدة وذات الأولوية.