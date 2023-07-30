"الشبرمي": التكسب من عرض الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي من الاتجار الممنوع بالبشر

وتفصيلًا، أوضح المحامي "الشبرمي" أن "جريمة الاتجار بالبشر عرّفها القانون السعودي بأنها استخدام شخص ما من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل القسري أو الخدمة بغير الرضا، أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالاسترقاق والاستعباد، أو من أجل نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه، ويشمل كذلك نقل هذا الإنسان أو إيوائه أو استقباله من اجل هذه الإساءة المذكورة.