بـ52 ريالًا للطن.. "الحبوب" تعتمد صرف فَرْق سعر شراء القمح المحلي للمزارعين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن اعتماد صرف مبلغ (52) ريالًا للطن، فرقًا في سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بـ(1700) ريال للطن؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة المتضمن "تعويض المزارعين المحليين، وتحديد الفروقات -إن وجدت- مقارنة بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكل المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم؛ وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي".