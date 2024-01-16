المملكة وماليزيا توقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

وقّعت المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحكومة ماليزيا، ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.