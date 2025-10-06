"التقنية والإبداع.. بوابتك لعالم الكتابة" ورشة عمل لغيداء البكري ضمن معرض الكتاب

قدّمت غيداء البكري ورشة عمل بعنوان "التقنية: بوابتك لعالم الكتابة" ضمن البرنامج الثقافي لـمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور لافت من المهتمين بعالم الكتابة الإبداعية، لا سيما من فئة الشباب.
استهلت البكري الورشة بالحديث عن أبرز الكتّاب الذين شكّلوا علامات فارقة في الأدب العالمي، مشيرةً إلى قدرتهم على توظيف اللغة والخيال لبناء المعنى وإثراء التجربة الإبداعية. وأوضحت أن الكتابة تنقسم إلى نوعين رئيسين: الكتابة الوظيفية التي تخضع للقوالب الرسمية، والكتابة الإبداعية التي تمنح الكاتب مساحة أوسع للتعبير عن ذاته عبر الصورة الجمالية والوصف والخيال، مؤكدةً أن الإبداع يتطلب الجمع بين الموهبة والتقنية والوعي باللغة.
كما تناولت أدوات الكتابة والتحرير الرقمية ودورها في جمع الأفكار وتنظيم النصوص وتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية، إلى جانب الأدوات التصميمية التي تسهم في بناء الهوية البصرية للكاتب وإنتاج محتوى متكامل.
وتطرقت البكري إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج النصوص بمختلف أشكالها، موضحةً تطوّره إلى ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي" القادرين على التفكير والتحليل واتخاذ القرار، بوصفهم مرحلة متقدمة من التفاعل بين الإنسان والتقنية.
واختتمت الورشة بعرض نماذج تطبيقية لأدوات التحرير الرقمية، مؤكدةً أن التقنية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير مهارات الكاتب وتوسيع آفاقه الإبداعية، وتمكينه من الوصول إلى جمهور عالمي في فضاءات الكتابة الحديثة.
ويُقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر تحت شعار "الرياض تقرأ"، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر من مختلف دول العالم، متضمنًا برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل ولقاءات مع مؤلفين ومبدعين من داخل المملكة وخارجها.