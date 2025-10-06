"التقنية والإبداع.. بوابتك لعالم الكتابة" ورشة عمل لغيداء البكري ضمن معرض الكتاب

استهلت البكري الورشة بالحديث عن أبرز الكتّاب الذين شكّلوا علامات فارقة في الأدب العالمي، مشيرةً إلى قدرتهم على توظيف اللغة والخيال لبناء المعنى وإثراء التجربة الإبداعية. وأوضحت أن الكتابة تنقسم إلى نوعين رئيسين: الكتابة الوظيفية التي تخضع للقوالب الرسمية، والكتابة الإبداعية التي تمنح الكاتب مساحة أوسع للتعبير عن ذاته عبر الصورة الجمالية والوصف والخيال، مؤكدةً أن الإبداع يتطلب الجمع بين الموهبة والتقنية والوعي باللغة.