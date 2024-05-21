نحو تعزيز تحوّل الطاقة.. المحادثات التجارية الأمريكية السعودية تسلط الضوء على آفاق "الهيدروجين"

بدوره أشاد السفير الأمريكي مايكل راتني بالبرنامج حيث نجح في جمع خبراء من مختلف الصناعات والقطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية لدعم أهداف المملكة في مجال الطاقة النظيفة، وعلّق قائلًا: “يسعدنا أن ندعم التعاون الأمريكي السعودي في سلسلة “المحادثات التجارية”، كما يسعدنا أن تركز النسخة الثانية منها على تقنيات الهيدروجين التي تلعب دورًا حيويًا في تحوّل الطاقة المستدامة. لافتا إلى أن المناقشات تسلّط الضوء على الشركات المبتكرة والرائدة في القطاع مثل “إير برودكتس قدرة” (Air Products Qudra) ، و”كومينز” (Cummins)، و”إكسون موبيل” (ExxonMobil)، و”هانيويل” .(Honeywell)، وعلى مساهماتها في تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا.”