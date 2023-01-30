بعد الانهيارات.. فتح طريق الجبل الأسود بالريث خلال ساعتين فقط

فتحت الجهات المختصة بمحافظة الريث طريق الجبل الأسود جزئيًا، وذلك بعد ساعتين من الانهيار الذي تسبب في إغلاق الطريق، يوم أمس.
وفيما بدأت الحركة تعود إلى الطريق، تواصلت الجهود؛ لإزالة بقايا الانهيار من الطريق، تمهيدًا لفتحه بشكل كامل.
ويشهد هذا الطريق حركة على مدار الساعة؛ لكونه الطريق الرئيس بالجبل، وعندما تحدث مثل هذه الانهيارات فإنها تتسبب في انعزال سكان الجبل الذين لا يكون أمامهم سوى الطرق الصخرية الوعرة.
يشار إلى أن الانهيار الذي حدث أمس لم يقع منذ مدة طويلة في ذلك الموقع، فيما شدد الأهالي على أهمية سرعة إزالة آثار الانهيار ووضع حلول دائمة.