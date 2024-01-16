"مقرقع البيبان".. الزعاق: موسم الشبط يتسم بسرعة تقلباته الجوية ورياحه باردة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن كل مجموعة من الأيام خلال العام لها صفات مناخية متقاربة تُسمى بالموسم، فموسم سهيل تسود أيامه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الرطب يتميّز بالرياح الشمالية الناعمة، والمربعانية رياح شمالية باردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة.