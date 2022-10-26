أطباء بجازان ينجحون في إيقاف نزيف بقاع جمجمة شاب إثر حادث مروري

قالت "صحة جازان" إن فريقًا طبيًا سعوديًا مكونًا من أطباء جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تمكن من إنقاذ شاب عشريني تعرض لنزيف في قاع الجمجمة وإصابات متعددة في منطقة العنق؛ نتيجة حادث مروري، وذلك بإجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح.
وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي استقبل مريضًا عشرينيًا كان قد تعرض لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريض يعاني من قطع في الشريان السباتي الباطن الأيسر نتج عنه تجمّع دموي ضاغط أعاق وصول الدم للشق الأيسر من الدماغ.
وأضافت: بعد دراسة حالته الصحية من قبل الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية وأطباء المخ والأعصاب؛ تقرر على الفور إدخال المريض إلى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة.
وتمكن الفريق الطبي من إصلاح الشريان وإفراغ التجمع الدموي المصاحب، وبالرغم من صعوبة الوصول إلى قاع الجمجمة وإيقاف النزيف إلا أن الفريق الطبي استغل وجود كسر متحرك في زاوية الفك السفلي الأيسر، والذي مكّنهم من إزاحة العظم والوصول للشريان المصاب وإيقاف النزيف دون أي مضاعفات.
وبيّنت "صحة جازان" أنه تم إدخال المريض إلى قسم العناية المركزة ومتابعته من قبل الفريق الطبي، وبعد تحسن حالته الصحية وانتقاله إلى قسم التنويم، غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء، من دون حدوث أي مضاعفات.