أطباء بجازان ينجحون في إيقاف نزيف بقاع جمجمة شاب إثر حادث مروري

وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي استقبل مريضًا عشرينيًا كان قد تعرض لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريض يعاني من قطع في الشريان السباتي الباطن الأيسر نتج عنه تجمّع دموي ضاغط أعاق وصول الدم للشق الأيسر من الدماغ.