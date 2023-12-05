"ثبات للتطوير العقاري" تبدأ البيع على الخارطة لوحداتها السكنية الفاخرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع "عسيب" بمدينة ثروة

ولأن مشروع "عسيب" صُمِّم ليكون مُستدامًا، ببنيته التحتيــة الذكيــة، وطاقته الصديقــة للبيئــة، مع تنفيذ كافة مراحل بنائه وتشييده، وفق معايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، فاز المشروع بجائزتَين دوليتَين من المنظمة العالمية "Luxury lifestyle awards" عن فئتي "أفضل مجمّع سكني فاخر"، و"أفضل مجمّع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة". كما فاز المشروع أيضًا بجائزتين من "جوائز العقارات الدولية" INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS، عن فئة أفضل العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وفئة أفضل مشروع تطوير سكني في المملكة لأكثر من 20 وحدة سكنية، وذلك بتصنيف خمس نجوم؛ مما يمنح الساكنين في المشروع مزيدًا من التميُّز والتفرُّد.