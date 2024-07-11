"التجارة" تقرر إلغاء الأصوات غير النظامية ومعاقبة المخالفين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

وأوضحت الوزارة أنه من منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق المترشحين والناخبين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، قامت الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم وذلك وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.