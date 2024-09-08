أمير منطقة نجران يدشّن مشروعين للطرق بتكلفة 122 مليون ريال

فيما يشمل المشروع الثاني إعادة إنشاء الطريق المؤدي إلى منفذ الخضراء، بطول 7 كيلومترات، بتكلفة 92 مليون ريال؛ حيث يسهم المشروع في رفع قدرة الطريق على تحمل الحركة المرورية، ويعد أحد الطرق الحيوية بالمنطقة كونه يؤدي بمنطقة الخضراء الحدودي الذي يربط المملكة باليمن.