أمير منطقة نجران يدشّن مشروعين للطرق بتكلفة 122 مليون ريال

دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الأحد، مشروعين للطرق بالمنطقة، بطول 12 كيلو مترًا، بتكلفة 122 مليون ريال.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتشمل المشروعات تنفيذ التقاطع الناشئ على طريق نجران- شرورة (طريق الملك فهد) بطول 5 كيلومترات، وبتكلفة 30 مليون ريال.
ويسهم المشروع في تسهيل الحركة المرورية على طريق نجران- شرورة- الوديعة، الذي يعد أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، كونه يربط مناطق المملكة باليمن عن طريق منفذ الوديعة الحدودي.
فيما يشمل المشروع الثاني إعادة إنشاء الطريق المؤدي إلى منفذ الخضراء، بطول 7 كيلومترات، بتكلفة 92 مليون ريال؛ حيث يسهم المشروع في رفع قدرة الطريق على تحمل الحركة المرورية، ويعد أحد الطرق الحيوية بالمنطقة كونه يؤدي بمنطقة الخضراء الحدودي الذي يربط المملكة باليمن.
يذكر أن نجران، تتمتع بشبكة طرق ذات مستوى عال من السلامة والجودة، تتجاوز أطوالها 2850 كيلو مترًا، تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.